Baglioni regala un cappello al Papa

Un cappellino di O'Scià: è il regalo che Claudio Baglioni ha donato a Papa Francesco a Lampedusa . Dopo avere assistito alla messa, il cantautore ha incontrato privatamente il pontefice in occasione della storica visita sull'isola. Il cantautore pubblica il brano "Isole del Sud", quinto inedito del progetto "Con Voi". Un canto dolente, ispirato dall'incontro di Baglioni con Lampedusa.

Un canto popolare dedicato al tema dell'eterno migrare dell'uomo, costretto a lasciare radici ed affetti nella speranza di un futuro più degno di essere abitato.



Un canto dolente, ispirato dall'incontro tra Baglioni e Lampedusa e dalla lunga esperienza di "O' scià", la rassegna di arti e musiche dedicata al tema dell'integrazione che, in dieci anni, ha portato a Lampedusa oltre trecento artisti, nazionali ed internazionali, per promuovere valori fondamentali quali rispetto, tolleranza e solidarietà. "Lampedusa e le Pelagie - spiega Baglioni - sono certamente 'Isole del Sud', ma, le isole di cui parlo sono il simbolo di una umanità, sola e troppo spesso abbandonata a se stessa, che non si arrende e non si rassegna all'idea che il sogno di una vita non possa trasformarsi in una vita da sogno. Una condizione nella quale la nostalgia pesa sempre piu' della speranza ed il richiamo di ciò che si lascia è sempre più forte di quello di ciò che si cerca".