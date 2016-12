Samuele Bersani, nuovo cd dopo quattro anni

foto Ufficio stampa Correlati Samuele Bersani, cantautore raffinato 15:45 - Samuele Bersani è in studio di registrazione a Bologna per ultimare i dettagli del nuovo disco di inediti che uscirà il 10 settembre. Il titolo dell'album è ancora top secret. Il nuovo progetto di Bersani arriva a distanza di quattro anni dal precedente "Manifesto abusivo" e a poco più di un anno e mezzo dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con "Un pallone", che gli è valsa il premio della critica Mia Martini. è in studio di registrazione a Bologna per ultimare i dettagli del nuovo disco di inediti che uscirà il 10 settembre. Il titolo dell'album è ancora top secret. Il nuovo progetto di Bersani arriva a distanza di quattro anni dal precedente "" e a poco più di un anno e mezzo dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con "", che gli è valsa il premio della critica Mia Martini.

Per ora Samuele tace su tutto il progetto discografico ma si è fatto vivo per postare un primo piano sui social network con un commento: "La foto più recente (e più decente) di uno che ha quasi finito un disco che non vede l'ora di farvi ascoltare, mi mancate un sacco!".