Max Gazzè canta la sua donna lontana

Max Gazzè lancia il nuovo singolo per l'estate "I tuoi maledettissimi impegni" presentando in esclusiva a Tgcom24 il backstage del video. Le immagini sono state girate al campus universitario di Salerno da Duccio Forzano, che cura anche l'impianto scenografico e la regia del tour. "Il brano è una sorta di appello a trovare tutti i modi per stare insieme all'amata", spiega Gazzè.

"Un appello alla persona del cuore che è sempre presa da I suoi maledettissimi impegni. Una canzone ironica che parla di una donna in carriera che non ha tempo per le carezze e l’uomo che cerca disperatamente un contatto. Unica soluzione per starle vicino è quella trasformarsi in fermaglio per capelli o travestirsi da molecola di vento".





Dopo il successo di “Sotto casa”, singolo rivelazione di Sanremo certificato platino, prosegue intanto il “Sotto Casa Tour” nei teatri all'aperto e nelle arene delle principali città italiane. A luglio 11 Piazzola Sul Brenta (Pd), “Hydrogen Festival”; 12 Venaria (To), “Reggia di Venaria”; 14 Arezzo, “Arezzo Wave”; 19 Milano, “Carroponte”; 20 Cuneo, “Nuvolari Libera Tribù”; 21 Marina Di Pietrasanta (Lu), “La Versiliana”; 23 Vieste (Fg), Marina Piccola; 24 Giffoni Valle Piana (Sa), “Giffoni Film Festival”; 26 Belluno, Piazza Duomo; 30 Gallipoli (Le), Parco Gondar. Agosto 9 Riccione, Piazzale Roma; 11 Rispescia (Gr), “Festambiente”; 19 Presicce (Le), “I Colori Dell'Olio Festival”; 20 Taormina (Me), “Teatro Antico”; 21 Agrigento, "Valle Dei Templi”; 22 Segesta (Tp), “Anfiteatro”; 28 Macerata, “Arena Sferisterio”; 31 Reggio Emilia, “Campo Volo”. Settembre 1 Caserta Vecchia (Ce) “Settembre al Borgo”; 5 Pisa, “Metarock”; 6 Cagliari, “Arena Sant'Elia”.