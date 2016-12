Gli One Direction: "Diciamo no al bullismo!"

foto Ufficio stampa Correlati Harry Styles, ma quanti tatuaggi! 10:28 - Sono amatissimi dai teenager e per questo ci tenevano a mandare un messaggio forte a sostegno dei più deboli. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson - ossia gli One Direction - hanno registrato un videomessaggio "1d+Od Live.Love.Move Together Against Bullying" contro il bullismo. "Vogliamo aiutare le persone che forse hanno un po' di confusione su come affrontare il bullismo e come parlarne", ha detto Malik. - Sono amatissimi dai teenager e per questo ci tenevano a mandare un messaggio forte a sostegno dei più deboli.- ossia gli- hanno registrato un videomessaggio "" contro il bullismo. "Vogliamo aiutare le persone che forse hanno un po' di confusione su come affrontare il bullismo e come parlarne", ha detto Malik.

"Penso che il bullismo sia un enorme problema - ha detto Harry Styles -. Molte delle persone vittime di bullismo hanno paura di dirlo. Anche a scuola non vogliono dire che hanno un problema e tutto resta nascosto. E' importante parlarne perché la gente deve capire che capita spesso e che è un problema". Infine Louis ha parlato del bullismo sui social media: "I ragazzi più esuberanti e coraggiosi riescono a difendersi da soli ma ci sono altre che sono timidi e più insicuri ed è bene per tutti intervenire in questi casi per aiutare qualcun altro".