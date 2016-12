Ambyr, lingerie hot e curve da perdere la testa

foto Esquire Correlati Ambyr Childers, sexy e provocante per "Esquire"

- Body di pizzo effetto "vedo non vedo" e baby-doll da lolita maliziosa per, che posa sensuale per il numero di agosto di "". Seduta su uno sgabello con le gambe accavallate o fasciata in un bustino retrò, l'attrice 25enne di "The Master"e rende l'atmosfera infuocata. Carriera in ascesa la Childers, che tornerà sul grande schermo nel 2014 con il thriller "We Are What We Are".