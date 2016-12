Eva Riccobono, sexy madrina a Venezia

foto LaPresse Correlati Eva, scatti ad alto tasso di eros

Bianco malizioso: la Riccobono sposa sexy 14:07 - Il 2013 è un anno d'oro per Eva Riccobono. Sarà infatti lei la madrina delle serate di apertura e di chiusura della 70esima Mostra del Cinema di Venezia. Dopo aver incassato il premio Ciak d'oro come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Simonetta nel film di Marco Ponti "Passione Sinistra", l'attrice e modella il 28 agosto sarà la protagonista indiscussa del Lido, dove porterà charme bellezza e bravura.

Eva sarà sul palco della Sala Grande per la cerimonia di inaugurazione, seguita dalla proiezione in 3D del film di apertura (fuori Concorso) "Gravity", diretto da Alfonso Cuaron e interpretato da Sandra Bullock e George Clooney. E il 7 settembre condurrà la cerimonia di chiusura, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.



La Mostra si svolgerà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. La Riccobono, top model di fama internazionale che ha posato per i fotografi più importanti del mondo e sfilato - tra gli altri - per Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè e Dolce & Gabbana, ha esordito in tv grazie a Fiorello che l'ha voluta nel 2002 nello show "Stasera pago io". Poi, nel 2008, è arrivato il debutto nel cinema con Carlo Verdone nella commedia "Grande Grosso e Verdone" e nel 2012 è stata una delle protagoniste del discusso film "E la chiamano estate" nei panni di una prostituta eroinomane. Adesso arriva la consacrazione come madrina al Festival del cinema di Venezia.