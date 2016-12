Sophia Loren torna sul set dopo 10 anni

foto LaPresse 13:56 - Dopo quasi dieci anni, a 78 anni, Sophia Loren torna sul set. E lo fa nella sua Napoli. Diretta dal figlio Edoardo Ponti, l'attrice sta girando le scene del suo nuovo film "La voce umana", dal testo teatrale di Cocteau. Come una "regina dei vicoli" - che l'hanno vista mitica pizzaiola nello storico "L'oro di Napoli" - si aggira tra Palazzo Reale, il Belvedere Sant'Antonio a Posillipo con il Golfo ai suoi piedi e lo storico rione Sanità. - Dopo quasi dieci anni, a 78 anni,torna sul set. E lo fa nella sua Napoli. Diretta dal figlio, l'attrice sta girando le scene del suo nuovo film "", dal testo teatrale di Cocteau. Come una "regina dei vicoli" - che l'hanno vista mitica pizzaiola nello storico "L'oro di Napoli" - si aggira tra Palazzo Reale, il Belvedere Sant'Antonio a Posillipo con il Golfo ai suoi piedi e lo storico rione Sanità.

Il suo ultimo film da protagonista è stato "Peperoni Ripieni e Pesci in Faccia" del 2004, per la regia di Lina Wertmuller. Mentre "La Voce Umana" è basata su un monologo di Jean Cocteau rappresentato per la prima volta nel 1930.



La Loren lo interpreterà in dialetto napoletano. Il film sarà ambientato a Roma, Napoli e Ostia e le riprese dovrebbero durare tre settimane. A Napoli la Loren è apparsa concentratissima ma si è mostrata comunque sempre disponibile e sorridente e chi l'ha vista da vicino parla di una Sophia felice e quasi commossa, in un clima sereno, quasi da "ritorno a casa".