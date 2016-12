Al Bano e Romina cantano di nuovo insieme

foto LaPresse Correlati Al Bano-Romina: coppia d'oro della musica italiana

Al Bano e Loredana Lecciso, la storia infinita 16:55 - Quella canzone, "Felicità", ha regalato ad Al Bano e Romina Power il grande successo. Adesso, dopo anni di rancori e accuse, quel brano potrebbe riunire la coppia. Perché pare che i due tornino a cantare insieme, proprio con quella canzone simbolo, dopo 18 anni. A svelare la trattativa segreta messa a punto a Mosca è "Gente", che riporta una frase della Power: "Lui è il padre dei miei figli, è importante dimenticare i vecchi rancori". - Quella canzone, "", ha regalato adil grande successo. Adesso, dopo anni di rancori e accuse, quel brano potrebbe riunire la coppia. Perché pare che i due tornino a cantare insieme, proprio con quella canzone simbolo, dopo 18 anni. A svelare la trattativa segreta messa a punto a Mosca è "", che riporta una frase della Power: "Lui è il padre dei miei figli, è importante dimenticare i vecchi rancori".

Il cantante, interpellato dall'Ansa, frena: "Confermo che è arrivato l'impresario, con il quale stasera parlerò di un progetto importante. Ma della partecipazione di Romina non so nulla. Mi stupisce che lo sappia un giornale, io ancora non lo so, devo sentire...". Il progetto, spiega Al Bano, è quello di esibirsi a ottobre a Mosca, alla Crocus Hall, insieme a tanti amici e colleghi, per festeggiare i suoi 70 anni. A Mosca - dove da qualche giorno campeggiano i manifesti dell'evento, in cui si annuncia la Power come "ospite d'onore" - gli ex coniugi erano venerati e tuttora Al Bano tiene concerti faraonici.



"Uno dei più potenti impresari russi - scrive il settimanale - è sceso fino a Cellino San Marco per convincere il cantante e definire gli ultimi dettagli, forte dell'ok di massima incassato da Romina, intenzionata a percorrere di nuovo la carriera musicale". Insomma, tornate a cantare insieme? "Con tutto il rispetto per la grande Romina, ormai il dado è tratto, sotto quell'aspetto lì - risponde in un primo tempo Al Bano -. E' vero, vogliono festeggiare i miei 70 anni, hanno invitato Cutugno, Morandi, Tozzi, Pupo e Boy George, il 17, 18 e 19 ottobre al Crocus Theatre di Mosca, anche se a me il 17 non piace...". Quanto alla frase di Romina riportata dal settimanale, aggiunge: "Penso che sia saggia come conclusione. Io sono un uomo di pace, da sempre. E' chiaro che quando ti tolgono la realtà di fronte, uno reagisce. E che realtà mi hanno tolto! Ma non c'è nessuna voglia di polemica, anche in nome dei figli. La nostra è stata una grande storia d'amore, che poi è morta. Ma pazienza. Non per questo uno deve seminare rancore in ogni passo della propria esistenza. Il buon senso aiuta a vivere meglio". Dulcis in fundo: "In 20 anni con Romina ci siamo visti 6-7 volte, e qualche volta anche in tribunale. Avrei preferito un finale diverso, dopo 31 anni, 4 figli e una storia intensa".