Rita Ora, topless bollente per "GQ"

Rita Ora, scatti sensuali e maliziosi

Rita Ora, nuova stella del pop 17:37 - Le mani abbracciate al seno nudo e lo sguardo da gatta. Rita Ora provoca sulla copertina inglese del magazine "GQ", mettendo in mostra il suo lato più sexy e provocante. Che gli scatti bollenti siano un regalo per la sua nuova fiamma, il musicista Calvin Harris? "E' troppo presto per parlare di amore - confessa la cantante alla rivista - Ma si può dire che mi sia presa una bella cotta per lui". e lo sguardo da gatta.provoca sulla copertina inglese del magazine "", mettendo in mostra il suo lato più sexy e provocante. Che gli scatti bollenti siano un regalo per la sua nuova fiamma, il musicista Calvin Harris? "E' troppo presto per parlare di amore - confessa la cantante alla rivista - Ma si può dire che mi sia presa una bella cotta per lui".

A soli 22 anni Rita Ora è già entrata nell'olimpo della musica inglese, grazie a un talento naturale e una buona dose di determinazione. Il successo l'ha però allontanata dalla sua famiglia, che vive ancora in Kosovo: "Devi sempre sacrificare qualcosa per ottenere qualcos'altro. Certo a volte mi sento sola e triste, ma ho preso la mia decisione... Sono in una posizione eccezionale per cambiare la mia vita e la vita della mia famiglia".



E sul rapporto con Facebook, Twitter e gli altri social network ammette: "Siamo noi a controllare cosa lasciare ai media. I social media sono molto influenti adesso e mi sento fortunata di aver raggiunto il successo in un'epoca come questa".