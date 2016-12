Picchia la ex, 50 Cent nei guai

foto LaPresse 15:22 - Guai in vista per 50 Cent. Prima è andato in escandescenza rompendo mobili, lampade e televisori, poi - secondo quanto riporta il sito Tmz - il rapper ha preso a calci l'ex fidanzata Daphne Joy, dalla quale ha avuto un figlio. I motivi ancora non si conoscono, intanto è certo che il rapper il 22 luglio dovrà rispondere in tribunale delle accuse di violenza domestica e vandalismo. Rischia fino a 5 anni di carcere e una multa di 46mila dollari. - Guai in vista per. Prima è andato in escandescenza rompendo mobili, lampade e televisori, poi - secondo quanto riporta il sito- il rapper ha preso al'ex fidanzata, dalla quale ha avuto un figlio. I motivi ancora non si conoscono, intanto è certo che il rapper il 22 luglio dovrà rispondere in tribunale delle accuse di violenza domestica e vandalismo. Rischia fino adie una multa di 46mila dollari.

I fatti risalgono al 23 giugno, quando nella bellissima casa dell'artista 37enne a Los Angeles è arrivata la polizia chiamata dalla modella che nel frattempo, ha raccontato, si era chiusa in bagno per sfuggire alla violenza. Ma all'arrivo degli agenti Curtis Jackson (è il suo vero nome) non era PIù in casa. Adesso si aspetta la sua versione dei fatti.