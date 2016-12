Mickey Rourke, look trasandato per l'attore

foto LaPresse Correlati Mickey Rourke, "sportivo" al ristorante 13:58 - Negli anni '80 faceva impazzire Kim Basinger imboccandola davanti al frigorifero in "9 settimane e 1/2". Ora Mickey Rourke (60 anni) la pizza se la mangia da solo e anche il sex appeal non è più quello di un tempo. Canottiera bianca e maxi tutona gialla per l'attore di Hollywood, pizzicato in un bar di Beverly Hills mentre divora soddisfatto la specialità italiana incurante del suo look non proprio principesco. - Negli anni '80 faceva impazzire Kim Basinger imboccandola davanti al frigorifero in "9 settimane e 1/2". Ora(60 anni)e anche il sex appeal non è più quello di un tempo.per l'attore di Hollywood, pizzicato in un bar di Beverly Hills mentre divora soddisfatto la specialità italiana incurante del suo look non proprio principesco.

Dopo la seduta di jogging Rourke deve recuperare in fretta l'energia e sceglie di pranzare in un ristorante italiano così com'è, in tuta e sneakers. Nascosto dietro gli occhiali scuri l'attore si gusta la sua pizza. Insomma meglio riempire la pancia, per occuparsi dello stile c'è sempre tempo dopo.