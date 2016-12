Johnny Depp, arriva la porno parodia

- Fedele alla trama, decisamente diverso nei dialoghi e nelle scene. A pochi giorni dall'uscita nelle sale di "The Lone Ranger" arriva ladella pellicola che ha come protagonista. La sexyveste (si fa per dire) i panni di una Tonto al femminile che cerca di farsi vendetta, in un modo del tutto originale, dei suoi compagni uccisi durante un'imboscata.è la star maschile.

E così in un'ambientazione Western, tra cavalli e pistoleri, "The Lone Ranger XXX" regala una versione a luci rosse, dove non mancano notti di fuoco e incontri hot in prigioni e tende. E se Depp le sta provando tutte per fare pubblicità alla sua nuova pellicola - ha baciato anche il conduttore televisivo Jimmy Kimmel - sicuramente la porno parodia farà venire la curiosità di vedere il film originale. Almeno così sperano i produttori.