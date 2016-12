Rosario Dawson, è sua la scena hot del 2013

foto Da video Correlati Rosario Dawson, nudo integrale in "Trance"

Rosario Dawson per GQ 11:58 - Nonostante alla fine del 2013 manchino ancora parecchi mesi e molti film debbano uscire nella sale, per molti è sua la scena più calda dell'anno. La protagonista è Rosario Dawson che, in "Trance", sfoggia un nudo integrale frontale che non lascia davvero nulla all'immaginazione. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 agosto, ma nel resto del mondo ha già fatto parlare di sé. - Nonostante alla fine del 2013 manchino ancora parecchi mesi e molti film debbano uscire nella sale, per molti è sua la scena più calda dell'anno. La protagonista è Rosario Dawson che, in "Trance", sfoggia un nudo integrale frontale che non lascia davvero nulla all'immaginazione. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 agosto, ma nel resto del mondo ha già fatto parlare di sé.

Il film è diretto da Danny Boyle, uno che in quanto a film dalle scene forti se ne intende (suo "Trainspotting"). Un thriller drammatico nel quale Rosario Dawson è protagonista al fianco di James McAvoy.



Per il ruolo della Dawson inizialmente erano state considerate altre attrici, come Scarlett Johansson, Eva Green e Zoe Saldana. Chissà che qualcuna di loro non abbia rifiutato proprio per evitare la scena in questione. Una sequenza dove la Dawson, non soltanto appare nuda, ma sfoggia anche una depilazione integrale che non nasconde proprio nulla.



Il film è uscito nelle sale inglesi a marzo, venendo vietato ai minori di 18 anni per "la presenza di contenuto sessuale, scene di nudo, violenza, alcune immagini raccapriccianti e linguaggio volgare".