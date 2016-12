Mondello: "Malick? E' stato incontro di anime"

foto LaPresse Correlati Romina Mondello radiosa sul red carpet

Romina Mondello, scena di sesso con Giannini 11:25 - Romina Mondello è pronta a conquistare Hollywood. Esce infatti in sala il 4 luglio "To the Wonder", del filmmaker americano Terence Malick, in cui compare nei panni della gitana Anna. Nel film recita al fianco di star del calibro di Ben Affleck, Rachel McAdams, Olga Kurylenko e Javier Bardem. "Mi ha voluto Malick in persona - spiega ad ANSA - Non so neanche io perchè. E' stato l'incontro tra due persone che si scelgono".

"A cercarlo non l'avrei trovato in tutta una vita. Mi ha voluto lui, non so neanche io perchè - continua la Mondello - Mi sono messa a disposizione, senza preconcetti e senza particolari aspettative. Non so cosa abbia convinto Malick, ma certo è che e' stato l'incontro tra due persone che si scelgono. Quando lui ti sceglie entri nel suo mondo, ti fa sentire fortemente voluta".



Il film, incentrato su una storia d'amore tormentata, ha avuto una gestazione lunga, ma l'attrice è pienamente soddisfatta del risultato raggiunto: "Sono stati tre anni di provini, Malick è un regista dai tempi biblici, i suoi sono progetti a lunga scadenza. Ma devo dire che l'attesa è valsa la pena: è stata un'esperienza singolare, unica".



In "To the Wonder" la Mondello è Anna, l'amica della protagonista Marina (interpretata da Olga Kurylenko). "E' quasi un cameo, una piccola parte ma è comunque un personaggio di svolta, il motore dell'azione - spiega - Con il suo coraggio e con l'affermazione di essere una zingara, cioè di non appartenere a nessuno e a nessun luogo, Anna spingerà Marina ad affrontare la situazione".