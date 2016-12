Bérénice Marlohe sexy in lingerie: "Vorrei la barba"

foto Max Correlati Bérénice Marlohe, bomba sensuale

Il primo nudo della nuova Bond girl

La bond girl supersexy 09:54 - Bérénice Marlohe, la Bond Girl dell’ultimo 007 "Skyfall", è sul set di "5 to 7" con Glenn Close. L'attrice si racconta su Max: "Oggi tutti i ruoli più interessanti sono pensati per gli uomini. Forse dovrei farmi crescere la barba". E l'uomo ideale? "Non bello, ma attraente, deve farmi ridere, saper cucinare piatti esotici e deve dormire 10 ore a notte senza russare. Se poi ama l’hip hop me lo sposo!". , ladell’ultimoè sul set di "5 to 7" conL'attrice si racconta su Max: "Oggi tutti i ruoli più interessanti sono pensati per gli uomini. Forse dovrei farmi crescere la barba". E l'uomo ideale? "Non bello, ma attraente, deve farmi ridere, saper cucinare piatti esotici e deve dormire 10 ore a notte senza russare. Se poi ama l’hip hop me lo sposo!".

Sembra però ci sia un attore che corrisponde a questo profilo: "Christopher Walken, da quando ho visto il video di Fatboy Slim ‘Weapon of Choise’. Attore di puro carisma, sublime ballerino".



Il discorso poi si sposta sulla vita quotidiana: "I miei amici mi chiamano Stomaco con le gambe - rivela - perché mangio sempre e quando non mangio sogno di mangiare. Un uomo per conquistarmi deve essere bravo ai fornelli. Le ho provate tutte le diete quasi tutte, la peggiore è quella da 500 calorie. Ora quando mangio troppo mi faccio 10 km di corsa o 20 di bicicletta". Bérénice rivela anche di avere un credo religioso speciale: "Sono cresciuta in Francia da padre cambogiano-cinese quindi ho forti influenze asiatiche. La filosofia buddista mi ha insegnato che la bellezza non conta un cavolo".



Infine qualche curiosità: "Quando facevo la modella avevo il complesso delle spalle e dei fianchi fuori misura, poi ho capito che le curve piacciono. Oggi trovo che i corpi voluttuosi siano più sensuali, non a caso sono un’ammiratrice di Sophia Loren. Prima di recitare ero pianista e pittrice, adesso suono poco perché viaggio molto, ma continuo a dipingere. Disegno quasi sempre ritratti, mi piace catturare la personalità delle persone soprattutto attraverso i loro occhi".