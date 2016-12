Con Mingardi il primo tour in baratto

foto Ufficio stampa 16:00 - Parte da Torino il 4 luglio il "Barter Tour 2013", la prima tourneé italiana interamente realizzata senza denaro ma in eurocrediti, la valuta complementare che disciplina il nuovo mercato economico inaugurato dal baratto fra imprese. Protagonista della serata, su uno spettacolare Tir-Palco americano, il bluesman Andrea Mingardi & The RossBlues Brothers Band, formazione allargata di musicisti diretta dal Maestro Maurizio Tirelli. - Parte da Torino il 4 luglio il "Barter Tour 2013", la prima tourneé italiana interamente realizzata senza denaro ma in eurocrediti, la valuta complementare che disciplina il nuovo mercato economico inaugurato dal baratto fra imprese. Protagonista della serata, su uno spettacolare Tir-Palco americano, il bluesman Andrea Mingardi & The RossBlues Brothers Band, formazione allargata di musicisti diretta dal Maestro Maurizio Tirelli.

Il linguaggio universale della musica a favore del nuovo modello di business per il rilancio economico, quindi. Il Tour - ideato da VisioTrade Spa - ha come media partner Radio Grp e promuove le Missioni Don Bosco e MammaSharing, due importanti associazioni di volontariato torinesi.



La scelta del 4 luglio non è causale. In quel giorno, nel 1957, Dante Giacosa presentò a tutto il mondo la Fiat Nuova 500, gloria indiscussa dell'Italia a motore. Il 4 luglio del 1776, invece, nascevano gli Stati Uniti D'America, in quella data che, per gli appassionati di astrologia, coincide sempre con il momento dell'anno in cui la Terra è più lontana dal Sole.



"Vogliamo che il 4 luglio sia ricordato anche come il giorno della grande festa del baratto fra imprese, con Torino capitale indiscussa del nuovo modello economico che sta rilanciando l'economia italiana", spiega Cristiano Bilucaglia, ingegnere biomedico e informatico, fondatore e presidente di VisioTrade Spa, l'azienda italiana leader nel baratto fra imprese.