Lima fa ballare con "Gatinha Assanhada"

foto Ufficio stampa Correlati Gusttavo Lima, re di Ibiza 14:26 - A un anno di distanza dal successo ottenuto con "Balada", Gusttavo Lima lancia in Italia "Gatinha Assanhada", il nuovo singolo dell'estate. Il cantante carioca è volato ad Ibiza per le riprese del videoclip, in cui appare a bordo di una barca a vela circondato da splendide fanciulle. Nel backstage si vede Lima durante una serata al Privilege e poi mentre sale sull'aereo privato per tornare in Brasile. - A un anno di distanza dal successo ottenuto con "Balada",lancia in Italia "", il nuovo singolo dell'estate. Il cantante carioca è volato ad Ibiza per le riprese del videoclip, in cui appare a bordo di una barca a vela circondato da splendide fanciulle. Nel backstage si vede Lima durante una serata al Privilege e poi mentre sale sull'aereo privato per tornare in Brasile.

Su Internet non si contano più i tutorial in cui si prova liberamente la nuova coreografia di "Gatinha Assanhada", già scelta come stacchetto musicale di entrata di Ficarra e Picone a "Striscia la Notizia".



Il Brasile, la musica e il calcio (con un balletto improvvisato lo scorso anno con il calciatore superstar Neymar) sono al centro dell'universo di Gusttavo, che è intervenuto anche come guest-star all'apertura della Confederations Cup di Brasilia. Il cantante brasiliano spera che l'affermazione dei verdeoro gli porti ancora fortuna e possa così bissare il successo di "Balada".