Rosamund Pike, una sexy Bond girl in lingerie

Rosamund, Bond girl sensuale e maliziosa

e sorriso disarmate per l'ex Bond girl, che provoca in pose da femme fatale per l'edizione inglese del magazine "Esquire". Una bellezza travolgente quella della Pike, che nel 2002 ha debuttato sul grande schermo a fianco dell'agente 007 Pierce Brosnan in "La morte può attendere". Da allora non si è più fermata, ricoprendo ruoli di spicco come quello di Jane Bennet in "Orgoglio e pregiudizio".