Pierce Brosnan, la figlia muore di cancro come la madre

foto Olycom Correlati Pierce Brosnan, morta la figlia Charlotte

11:22

- Un nuovo dolore per. Dopo la moglie, l'ex 007 ha infatti perso la, a 42 anni, sempre per unallesi è spenta a Londra dopo tre anni di malattia. "Ha combattuto il suo tumore con grazia e umanità, coraggio e dignità. Preghiamo per lei e perché la cura per questa terribile malattia sia a portata di mano al più presto", ha dichiarato l'attore al "".