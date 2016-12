Cesare Cremonini innamorato pazzo a Miami

presenta, quarto singolo dal disco di platino". Il cantautore vaga per le strade di Miami, dietro ad una ragazza bellissima che non riesce a conquistare. Paesaggi mozzafiato, Oceano incantevole e un coro gospel tutto per Cesare, sono le idee che ha avuto il regista Fabrizio Cestari per la realizzazione delle scene.

Ma non è tutto. Il 18 luglio al Foro Italico di Roma, la prima data di 4 concerti che chiuderanno l'attività live iniziata con il tour nei palasport del 2012. Il 29 luglio Cesare sarà al Teatro Antico di Taormina per "", evento unico in cui terrà un concerto solo piano e voce in esclusiva per Taormina. Non è escluso che saranno fatte delle riprese audio e video per un regalo speciale natalizio. Infine Cremonini per "" è stato premiato colcome "Miglior canzone originale" per il film "I padroni di casa" con Elio Germano, Mastandrea e Gianni Morandi. Il cantautore ritirerà il premio sabato.