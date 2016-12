Martina Stella: "Lapo? Siamo amici"

foto Vanity Fair Correlati Martina Stella, sempre sensuale

Martina Stella, che lato B dopo la gravidanza! 10:16 - Martina Stella madre raggiante ("un po' all'antica") e attrice impegnata sul set ("Dimmi di sì" e "Sapore di te"). La figlia Ginevra è nata otto mesi fa e il padre Gabriele Gregorini, conosciuto poco più di un anno prima sul set di "Tutti pazzi per amore 3", è "davvero bravo". Martina rivela di avere ha un ottimo rapporto con tutti i suoi ex, anche con Lapo Elkann. Il prossimo passo? Il matrimonio "tra qualche anno però", confessa a Vanity Fair.

"Sono tornata sul set solo quando è iniziato lo svezzamento, e solo per due progetti importanti. Entrambi per il cinema e – buffo pensarci – entrambi personaggi di giovani madri. In Dimmi di sì (film drammatico girato a febbraio, con Giancarlo Giannini, ndr) sono la moglie di un uomo che va in carcere per errore, e in Sapore di te mi innamoro di Giorgio Pasotti, lo sposo, ma quando nasce il figlio andiamo in crisi perché non ho più attenzioni per lui".



E' capitato a tante coppie. E a voi? "Mi sono riconosciuta in alcune nevrosi del personaggio, sono anche io una mamma un po’ all’antica, parecchio protettiva. E di notte dormo sempre con la bambina: se si sveglia voglio che veda me, non un’altra". Il neonato in camera non è il massimo per la vita di coppia. "Ma lei dorme, è brava. E poi l’amore non si fa solo in camera da letto. C’è il salotto, la cucina... I primissimi tempi dopo la nascita no, non c’era il desiderio, ma è anche giusto così. Poi tutto è ripreso in modo molto naturale. Certo, a un compagno è richiesta sensibilità, un po’ di pazienza. Ma, dopo, è anche più bello". Che padre è Gabriele? "Davvero bravo, benché molto giovane. Più forte di quanto credessi: l’ho scoperto in sala parto e quando c’era da prendere una decisione. E mi ha aiutato a moderare i toni, ora che c’è la bambina. Perché il nostro è sempre stato un rapporto litigarello". Perché litigate? "Siamo entrambi fumantini, diciamo quello che pensiamo".



E' geloso? "Un po’, soprattutto del passato, perché ho ottimi rapporti con tutti i miei ex". Ottimi rapporti anche con quelli da cui è stata lasciata? "In realtà li ho lasciati tutti io. Ma è comunque difficile ricostruire un rapporto, ci ho lavorato molto. Per me è impensabile chiudere del tutto con le persone che ho amato: fanno parte della mia storia, sarebbe come tagliare un pezzo di me". Con Lapo è amica? "Certo. Lui e gli altri sono più che amici, sono persone che ho amato, e quell’amore non va disperso: se uno di noi ha un problema, ci siamo sempre l’uno per altra. Lapo ha conosciuto anche Ginevra". Date le circostanze traumatiche della vostra separazione - l’overdose, lo scandalo - chi l’avrebbe detto? "Ci eravamo già lasciati, non è stato quel brutto episodio la causa della nostra rottura. I motivi erano più comuni, di quelli che affrontano le giovani coppie. Ricostruire il rapporto ha significato chiarire certe cose, e chiederci perdono per altre". Nessun rimpianto per come è andata? "Nessuno. Però era importante per me che recuperassimo il rapporto". Lapo non ha ancora trovato una stabilità affettiva. Perché, secondo lei? "Detto che la sua vita privata riguarda solo lui, Lapo è ancora giovane. Sono sicura che un giorno avrà dei figli". Lei progetta di sposarsi. "Sì, perché credo all’amore romantico e mi piacerebbe fosse per sempre. Come mi piacerebbe avere altri figli da Gabriele. Tra qualche anno, però".