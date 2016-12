Lana Del Rey diventa una cattiva ragazza

foto LaPresse Correlati Lana Del Rey più trasgressiva 10:56 - Elegante, raffinata, eterea, irraggiungibile. Lana Del Rey ha fatto del mistero e dell'eleganza un suo marchio distintivo nel mondo della musica. Ma ora è tempo di cambiare. La cantante si trova sul set del nuovo video a Los Angeles. Camicia aperta sul seno, pantaloncini quasi inguinali e stivaletti. Una svolta in vista da cattiva ragazza? Di certo sul pancino c'è il tatuaggio "Trust No Bitch" ossia "non fidarti di nessuna put...". - Elegante, raffinata, eterea, irraggiungibile.ha fatto del mistero e dell'eleganza un suo marchio distintivo nel mondo della musica. Ma ora è tempo di cambiare. La cantante si trova sul set del nuovo video a Los Angeles. Camicia aperta sul seno, pantaloncini quasi inguinali e stivaletti. Una svolta in vista da cattiva ragazza? Di certo sul pancino c'è il tatuaggio "Trust No Bitch" ossia "non fidarti di nessuna put...".

Il video è diretto da Anthony Mandler che si è già occupati di altri video di Lana come "National Anthem" e "Ride". Per questo nuovo lavoro Mandler ha voluto osare di più e proporre una immagine diversa di Lana: più trasgressiva e meno da brava ragazza. Co-protagonista maschile della clip è il modello Shaun Ross. Lana intanto sta già lavorando al suo secondo album dopo "Born to Die". "Il nuovo disco sarà un po' più spoglio - ha anticipato alla BBC la cantante - ma è anche più dark".