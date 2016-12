I cattivi Disney, tutti in fila al collocamento

foto Disney Correlati Malvagi Disney, ecco i loro curriculum

Niente lieto fine per i cattivi Disney, che dopo i titoli di coda si ritrovano sempre soli e senza più progetti. Nonostante il talento nel trasformarsi di Jafar, l'esperienza ultraterrena di Ade e le abilità marinaresche di Capitan Uncino, sembra proprio che i malvagi fatichino a trovare posto nel mondo del lavoro. Ad aiutarli il sito "Oh My Disney!" che ha stilato i loro curriculum, con tanto di qualifiche ed esperienze pregresse.

Stufi di essere additati come i cattivi della situazione; Ursula, Scar, Crudelia De Mon e gli altri hanno messo nero su bianco le loro capacità e i talenti di cui li ha dotati Madre Natura.



Così la perfida Malefica rivendica la sua abilità nell'arrivare ai cuori della gente e cerca un posto nelle pubbliche relazioni, mentre la Grimilde di Biancaneve è consapevole della sua bellezza e rivendica il meritato secondo posto nel concorso di Miss Reame. Ma la fila dei disoccupati non si ferma qui: in fondo il leone Scar ha dimostrato di essere capace di arrivare al potere, mentre Ursula è una vera primadonna quando si e parla di musical e canzoni.



A spasso anche Crudelia De Mon che, anche se non particolarmente amante degli animali, può vantare un fiuto invidiabile nel trovare ciò di cui hai bisogno (in particolare dalmata) e un gusto per l'alta moda. Di nobili origini (è niente meno che il dio degli Inferi) Ade è il numero uno quando si tratta di spedizioni e trasporti, specialmente quando si tratta di anime.