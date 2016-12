L'onda dei Depeche Mode sull'Italia

foto Ufficio stampa Correlati Depeche Mode: l'intervista di Tgcom24

Depeche Mode, presentazione a Parigi

I Depeche Mode annunciano il nuovo tour 14:32 - I Depeche Mode hanno annunciato le date della seconda tranche del loro "Delta Machine World Tour". Il tour estivo che li vedrà nel nostro Paese tra poco più di due settimane (18 luglio Milano, Stadio San Siro e 20 luglio Roma, Stadio Olimpico) ha ottenuto diversi sold-out. Tre le date in programma in Italia, per il mese di febbraio 2014: il 18 al Palaolimpico di Torino, il 20 al Mediolanum Forum di Milano e il 22 all'Unipol Arena di Bologna.

Ora i fan avranno la possibilità di vedere Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher anche durante il tour invernale, che farà tappa nei palazzetti delle principali città europee. Per celebrare oltre tre decenni di carriera con oltre 100 milioni di album venduti, i Depeche Mode hanno trascorso gran parte di quest’anno a lavorare al loro tredicesimo lavoro discografico, “Delta Machine”.



INFORMAZIONI - I biglietti per le date italiane saranno in vendita, in esclusiva per i Titolari di carta American Express (www.ticketone.it/americanexpress), dalle 10: di mercoledì 3 luglio alle 10 di venerdì 5 luglio. La vendita al pubblico partirà alle 11:00 di venerdì 5 luglio tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it e nelle prevendite autorizzate. Infotel 02 53006501 – www.livenation.it