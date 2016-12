Madonna, nel video shock uccide un uomo

12:18 - Pistola in mano e uno sparo dritto alla testa di un uomo. Madonna nel video che anticipa "Secret Project" - un progetto legato alla musica e all'arte ancora misterioso - è una killer spietata che uccide a sangue freddo. Non è la prima volta che la diva ostenta il suo "amore" per le armi. Nell'ultimo tour era stata criticata per l'uso di fucili e pistole sul palco, ma si era giustificata: "Le pistole non uccidono, sono gli uomini che lo fanno".