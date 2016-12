Lindsay Lohan dice addio alle dipendenze

foto LaPresse Correlati Lindsay Lohan in tribunale

Sexy a Londra 11:11 - Lindsay Lohan è seriamente intenzionata a guarire una volta per tutte. Niente più dipendenze da droghe e farmaci per la giovane attrice che in questi anni ha fatto la spola tra tribunali e centri di riabilitazione. "E' determinata al 100% a non tornare più in riabilitazione e a non essere più arrestata", ha ammesso una fonte al magazine OK! - Lindsay Lohan è seriamente intenzionata a guarire una volta per tutte. Niente più dipendenze da droghe e farmaci per la giovane attrice che in questi anni ha fatto la spola tra tribunali e centri di riabilitazione. "E' determinata al 100% a non tornare più in riabilitazione e a non essere più arrestata", ha ammesso una fonte al magazine OK!

Che sia la volta buona? Chi lo sa, se non altro va apprezzato lo sforzo della star hollywoodiana per averci riprovato. Una vita burrascosa la sua fatta di eccessi e pagata cara, tra arresti, tribunali e rehab. Ma solo ora sembra essersi seriamente convinta a lasciarsi alle spalle la nomea di cattiva ragazza per risollevare le sue sorti.



Dipendente per molto tempo dall'Adderall, un farmaco di cui abusano molti giovani negli USA per mantenere il peso sotto controllo, è riuscita finalmente a liberarsene di recente. Non ha chiuso con il vizio del fumo, ma al centro in cui è ricoverata sono proprio i medici a consigliare ai pazienti di fare un passo alla volta. Intanto, nella clinica californiana Cliffside Malibu, l'attrice ventiseienne si sta impegnando come non mai: "Stavolta sta prendendo le cose seriamente. Si sveglia alle 7 del mattino, non arriva mai in ritardo alle riunioni ed è la prima a saltare in sella per i meeting con gli Alcolisti Anonimi", confida la fonte. Altra cosa da cui deve stare lontano sono gli uomini. Almeno per un anno le hanno suggerito, e lei è perfettamente d'accordo.