Miley diventa una Pretty Woman bollente

Miley, gambe in libertà e fisico al top 10:00 - Miley Cyrus non smette di far parlare di sé. Dopo aver girato mezza nuda per la strada, ora l'esuberante popstar diventa Pretty Woman e veste lo stesso abitino sexy del famoso film. La romantica passeggiatrice dei quartieri alti sembra essere una vera icona per le giovani star di Hollywood. Solo pochi mesi fa, infatti, Emma Watson (nipote naturale di Julia Roberts) si era fatta immortalare sulla copertina di "GQ" con lo stesso look.

Party esagerati e notti senza fine per l'ex stellina Disney, che passa sempre più tempo lontana dal suo Liam. La svolta sexy della Cyrus non sarebbe però piaciuta all'attore di "Hunger Games".



"Hanno litigato tantissimo a riguardo... Miley pensa che Liam non abbia nessun diritto di dirle di abbassare i toni - ha rivelato una fonte a PerezHilton.com - Lei interpreta diversi personaggi nella sua carriera e questo è il personaggio che lei vuole interpretare per la sua nuova carriera musicale".