Ciara e Nicki Minaj sexy ai Bet Awards

Grande festa al Nokia Theatre di Los Angeles per i Bet Awards 2013 che celebra i migliori artisti afroamericani. Tanti gli ospiti da Stevie Wonder a Jamie Foxx (premiato come Miglior attore). Ma gli occhi erano tutti puntati su Ciara che si è presentata sul palco più sexy che mai con il suo corpo di ballo mentre Nicki Minaj con il suo audacissimo décolleté ha monopolizzato l'attenzione dei fotografi sul red carpet e non solo... - Grande festa al Nokia Theatre di Los Angeles per iche celebra i migliori artisti afroamericani. Tanti gli ospiti da(premiato come Miglior attore). Ma gli occhi erano tutti puntati suche si è presentata sul palco più sexy che mai con il suo corpo di ballo mentrecon il suo audacissimo décolleté ha monopolizzato l'attenzione dei fotografi sul red carpet e non solo...

Sul palco si sono alternati anche artisti amatissimi come Mariah Carey in forma con mini e gambe in bella vista, Miguel che poi ha vinto il premio come Miglior artista maschile R&B/Pop, l'atteso Justin Timberlake e Robin Thicke che sta spopolando nelle classifiche con il singolo "Blurred Lines". La miglior cantante R&B/Pop? Rihanna, naturalmente.





