Folla in delirio per Muse e Bon Jovi

foto Splash News Correlati BON JOVI INCENDIA MILANO 07:49 - 35 mila a Torino, 50 mila a Milano, questi i numeri del popolo del rock, che sabato sera, ha invaso i due capoluoghi per assistere agli imperdibili concerti dei Muse e di Bon Jovi. Un grande trionfo per i due gruppi che hanno intrattenuto la folla per due ore di musica intensa. - 35 mila a Torino, 50 mila a Milano, questi i numeri del popolo del rock, che sabato sera, ha invaso i due capoluoghi per assistere agli imperdibili concerti dei Muse e di Bon Jovi. Un grande trionfo per i due gruppi che hanno intrattenuto la folla per due ore di musica intensa.

Sovrastati dalla parte posteriore di una gigantesca Cadillac azzurra targata New Jersey e posizionata sopra il palco, i Bon Jovi hanno fatto il loro ingresso nello stadio milanese di San Siro a Milano. Alla fine, Richie Sambora, come ampiamente previsto non si è presentato nemmeno questa sera per l'unica tappa italiana del tour, dopo aver dato forfait per le date in Sudafrica e per quelle europee macinate dalla band in questo 2013, alimentando la trama da telenovela che ha cominciato a circolare attorno ai motivi della sua assenza. Sul palco si sono presentati un Jon Bon Jovi incollato al microfono dalla fine degli anni Ottanta, Tico Torres alla batteria, David Bryan alle tastiere, Hugh McDonald al basso, Bobby Bandiera alla chitarra ritmica e Phil X, noto all'anagrafe canadese come Philip Theofilis Xenidis, sostituto di Sambora e già alla chitarra solista negli show disertati da Richie due anni fa, quando il chitarrista era stato costretto ad entrare in rehab per superare i suoi problemi con l'abuso di alcool. La scaletta è una carrellata attraverso trent'anni di rock'n'roll fatto alla maniera dei menestrelli elettrici, tra nuovo e antico, il tutto dedicato ai cinquantamila di San Siro, partendo da una cavalcata iniziale fatta di 'What the water made me', 'Bad name' e 'Rise your hands', e pescata dagli esordi assoluti del gruppo con 'Runaway' e fino al nuovo album firmato Bon Jovi e uscito solo qualche mese fa, 'What about now'. Sulle prime note di 'Because we can', il pubblico di San Siro ha sfoderato una coreografia degna di un derby calcistico, ripercorrendo per date e titoli i trent'anni di storia dei Bon Jovi. Tanto è stato lo stupore della band che Jon ha interrotto quello che stava cantando, riprendendo dopo qualche secondo e lasciandosi andare a qualche lacrima alla fine del brano.



Per i Muse invece le due date di Torino, sabato e domenica in replica, sono stati i primi dei tre concerti della tournee europea, partita da Coventry un mese fa. Le polemiche sullo sforamento del tetto degli 80 decibel, limite definito dal regolamento del Comune sull'inquinamento acustico, sono alle spalle. C'è spazio solo per l'energia e gli effetti speciali garantiti dal trio originario del Devon. Lo spettacolo è' trascinante fin dall'avvio. Un fuoco d'artificio in mezzo al prato suona il gong, sei lingue di fuoco si levano a ripetizione dalle sei ciminiere poste ai lati del gigantesco palco. Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard si presentano con oltre venti minuti di ritardo ma incantano Torino con un riassunto della loro carriera. Da 'Showbiz', il primo album, a 'The 2nd Law', il sesto, uscito a ottobre dell'anno scorso. Lo show ripercorre tutti i successi che li hanno resi grandi. Un mix di rock duro, progressive, elettronica e spunti di musica classica. Oltre all'immancabile falsetto di Bellamy. 'Panic Station' e 'Resistance' fanno saltare tutto lo stadio, le lingue di fuoco e gli effetti speciali accompagnano 'Knights of Cydonia' in un tripudio di luci. I grandi classici dei Muse trascinano Torino, in un'alternanza di periodi, tematiche e rivendicazioni. Appuntamento adesso per il 6 luglio all'Olimpico di Roma.