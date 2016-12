L'ondata rock dei The National in Italia

foto Ufficio stampa Correlati Alfa Romeo City Sound scalda l'estate milanese con John Legend, Blur e Skunk Anansie 10:28 - Ad inaugurare la quarta settimana dell’Alfa Romeo City Sound sul palco dell’Ippodromo di San Siro a Milano saliranno il primo luglio The National e Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths. La band torna in Italia a distanza di due anni e presenterà oltre a brani tratti dagli album precedenti, le tracce della nuova fatica discografica "Trouble Will Find Me". L'appuntamento è anche a Roma il 30 giugno all'Auditorium Parco della Musica. - Ad inaugurare la quarta settimana dell’Alfa Romeo City Sound sul palco dell’Ippodromo di San Siro a Milano saliranno il primo luglio, ex chitarrista degli Smiths. La band torna in Italia a distanza di due anni e presenterà oltre a brani tratti dagli album precedenti, le tracce della nuova fatica discografica "". L'appuntamento è anche a Roma il 30 giugno all'Auditorium Parco della Musica.

Formati nel 1999, quando Aaron Dessner (guitars, bass, piano), Bryce Dessner (guitar), Scott Devendorf (guitar, bass), Bryan Devendorf (drums) and Matt Berninger (vocals) si sono ritrovati dopo essersi trasferiti a Brooklyn, New York dall’Ohio.Sin dagli esordi hanno ottenuto il favore e l’approvazione della critica internazionale ma è stato solo nel 2005, con "Alligator", uno degli album indipendenti più chiacchierati e amati di quell’anno, definito da "Uncut" un vero e proprio capolavoro, che il gruppo è stato scoperto e apprezzato da un pubblico più vasto, grazie a memorabili performance dal vivo. "Boxer" (2007) arrivato a due anni di distanza dal precedente disco, contiene brani considerati degli assoluti classici come "Fake Empire", "Mistaken For Strangers" e "Start A War" e ha trasformato la band da stella dell’underground punto di riferimento del rock. Nel 2010 è uscito per la 4AD High Violet che ha portato alla band il successo globale sia dal punto di vista commerciale che della critica musicale.



INFORMAZIONI - Ippodromo del Galoppo di San Siro, Via Diomede 1 – Milano Apertura porte Ore: 19 - Inizio Concerto Ore: 21 Info www.dnaconcerti.com Prezzo 30 euro