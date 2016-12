Kylie Minogue: "Guarita da tumore, brava Jolie"

foto LaPresse Correlati Kylie Minogue, gambe mozzafiato

E' guarita dal tumore al seno e ora Kylie Minogue dice grazie ad Angelina Jolie da parte di tutte le donne per il coraggio che ha avuto di parlarne in pubblico. La pop star che l'anno scorso ha festeggiato 25 anni di carriera si confessa a "Grazia", parla della malattia diagnosticata tardi nel 2005 e consiglia di "chiedere sempre un secondo parere". Nella vita però le cose che la spaventano di più sono "il fallimento e la solitudine".

Nel 2005 la Minogue ha dovuto affrontare l'incubo del tumore al seno: "Mi venne diagnosticato tardi e non ho potuto evitare la chemioterapia". Ma Kylie si fida ancora dei medici: "Mi hanno slavato la vita, ma consiglio alle donne di cercare di mettersi al riparo da errori e di fare lo screening ogni sei mesi".



Dopo le dichiarazioni shock della Jolie, che ha fatto una mastectomia totale per evitare il rischio di sviluppare un tumore, la cantante la ringrazia: "Sono molto fiera di Angelina, che ha voluto condividere pubblicamente la sua scelta coraggiosa. Ha voluto dire a tutti noi della sua particolare situazione genetica, per dirci che ciò potrebbe succedere anche a noi. Per questo le dico grazie".