Chiara Galiazzo: "Non so stare da sola"

Chiara Galiazzo, talento di X Factor

Chiara in abito da sera 09:50 - Chiara Galiazzo è pronta per portare "Un posto nel mondo tour 2013" in giro per l'Italia dal 29 giugno. "La data zero a Crema è stata emozionante e amo lo stretto contatto col pubblico", spiega la cantante a Tgcom24. Chiara traccia anche un bilancio qualche mese dopo Sanremo: "Mi ha portato tanta popolarità. E' stato un avvenimento importante e mi ha svezzato. Rifarei tutto per capire cosa voglio oggi". Infine confessa: "Non so cucinare". è pronta per portare "Un posto nel mondo tour 2013" in giro per l'Italia dal 29 giugno. "La data zero a Crema è stata emozionante e amo lo stretto contatto col pubblico",. Chiara traccia anche un bilancio qualche mese dopo Sanremo: "Mi ha portato tanta popolarità. E' stato un avvenimento importante e mi ha svezzato. Rifarei tutto per capire cosa voglio oggi". Infine confessa: "Non so cucinare".



"Insomma ho capito cosa sono musicalmente, - continua - ho messo a fuoco delle cose e questo anche grazie all'album che ho pubblicato e al tour che inizierò. Tutto questo è utile e anche fare esperienza è importante per le prossime mosse". Intanto la cantante ha pubblicato il suo nuovo video "Vieni con me" ambientato in una spiaggia pugliese: "Il regista Alessandro D'Alatri, che mi ha diretto per lo spot della Tim, mi ha subito proposto l'idea di fare la regina dei pirati. Io ho accettato subito perché mi piace cambiare". Dopo la partecipazione agli Mtv Awards a Firenze, Chiara ha riposato qualche giorno nella casa milanese che condivide con altre tre ragazze, tra cui sua sorella Barbara. Nulla è cambiato da prima di "X Factor": "Sono un animale sociale e non potrei star sola. Ecco non so cucinare, questo lo ammetto. So appena mettere in padella una fetta di carne e fare delle insalate... Ah anche la pasta col tonno!".



Nella scaletta dei concerti si alterneranno i brani tratti dal suo primo album di inediti come “Mille passi” e “Il futuro che sarà”, “Due respiri” e le cover eseguite nell’ultima edizione di X Factor da “Over the rainbow” a “I want to hold your hand”, da “L’amore è tutto qui” a “The final countdown”. Le date del tour: 29 giugno Piazzola Sul Brenta (PD) Anfiteatro Camerini - Hydrogen Festival 06 luglio Torgnon (AO) Musicastelle Outdoor 12 luglio Varallo (VC) Alpa'A 13 luglio Asti Asti Musica 19 luglio Valmontone (RM) Rainbow Magicland – Area Concerti 20 luglio Bellaria (RN) Piazza Marconi 21 luglio Marcianise (CE) RDS Summer Festival 27 luglio Civitavecchia (RM) Terme di Traiano 02 agosto Venaria (TO) Reggia di Venaria. Infoline: 02 53006501

Andrea Conti