Emanuele Corvaglia, follia e genio a Milano

foto Karen Di Paola Correlati Emanuele, cantautore di "Amici"

Emanuele Corvaglia in Una nuova dimensione 09:04 - Emanuele Corvaglia dopo la sua esperienza ad "Amici", presenta in anteprima il nuovo video "Una nuova dimensione" girato a Milano. "Il nuovo singolo, Una nuova dimensione, è il primo estratto dal mio Ep d'esordio. - dice a Tgcom24 il cantautore -. Sono entusiasta di aver realizzato il primo videoclip per questo brano perché tra tutti quelli contenuti nell'Ep è quello più adatto al mio modo di essere". dopo la sua esperienza ad "", presenta in anteprima il nuovo video "" girato a Milano. "Il nuovo singolo, Una nuova dimensione, è il primo estratto dal mio Ep d'esordio. -il cantautore -. Sono entusiasta di aver realizzato il primo videoclip per questo brano perché tra tutti quelli contenuti nell'Ep è quello più adatto al mio modo di essere".

Il disco contiene 5 brani: 3 cover (“I'll be waiting” di Lenny Kravitz, “Rimmel" di Francesco de Gregori e “Blowin’ in the wind” di Bob Dylan) e 2 inediti (“Una nuova dimensione”, "Te, innamorata dei soldi"). La pagina Facebook ufficiale di Emanuele ha superato i 100mila fan iscritti.