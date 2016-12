Doherty: "Vendo mozziconi di Amy Winehouse"

- In tempi di crisi ci si inventa di tutto pur di far soldi enon sfugge alla regola. Il leader dei Babyshambles ha intenzione di mettere in piedi un business alquanto bizzarro:all'asta ifumati da. Per realizzare il suo progetto, Pete ha intenzione di aprire un negozietto a Londra, possibilmente a Cameden Town, dove esporre la sua collezione di cimeli che lui stesso definisce "schifezze".

La scelta del luogo non è casuale visto che Amy Winehouse, la cantautrice britannica scomparsa nel 2011, ha vissuto proprio lì fino al giorno della sua morte.



Non solo cimeli di Amy però: Pete avrebbe un assortimento di questi "particolari" oggetti appartenuti ad altri personaggi famosi di cui fa l'inventario: "Ho tantissimi filtri di sigarette che sono appartenuti a Bobby Gillespie, Kate Moss e Amy Winehouse, ma ho anche biglietti di Natale che l’ex portiere di calcio Steve Ogrizovic mandò ai Black Sabbath. Moltissima schifezza di tutti i tipi, in pratica", ha detto a NME Magazine. L'usanza di vendere oggetti appartenuti a personaggi famosi, meglio ancora se defunti, non è mai passata ma bisogna vedere se, in questo caso, Doherty riuscirà a trovare gli acquirenti.