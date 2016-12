Jared Leto, una "bambola" in copertina

15:37

- Caschetto rosa e make up accentuato.sulla copertina del magazine "Candy", in cui appare. Un total pink da far invidia a Barbie per il frontman dei 30 Seconds to Mars, immortalato. "Non ci sono persone come le persone dello spettacolo" si legge sopra i suoi occhi, mentre la bocca aperta dice "Oh, Jared Leto!"