La$ignora, parrucchiere del pop con "Mi regalo"

Dai bigodini alla musica il passo è stato breve per il duo La$ignora, formato da Laura De Carolis e Denise Santoroche, parrucchiere di professione. La coppia debutta con il travolgente tormentone elettro-pop "Mi Regalo". "Il brano nasce dalla voglia di poterci concedere tutto, anche solo per un momento, una notte, una canzone - raccontano - Negli anni '70 era solo un pensiero stupendo, oggi, nel 2013, lo stiamo vivendo".

Dal ritmo pop dance tutto da ballare, "Mi Regalo" è un inno alla spensieratezza, alle serate divertenti e flirt estivi. La consapevolezza di essere giovani donne che rende sicure di sé e risveglia la voglia di osare e di uscire dagli schemi senza inibizioni.



"Battere il tempo con le mani, con il cuore, non vuol dire seguirlo passivamente ma diventarne parte e noi abbiamo deciso di essere proprio questo tempo fatto di casini e confusione - concludono - Tra essere ed avere abbiamo deciso di volere tutto".



Il brano nasce dall'esperienza newyorkese, che ha contaminato notevolmente il loro modo di cantare e scrivere. La Grande Mela è infatti il luogo ideale per rincorrere i propri sogni. La città che non dorme mai ha rafforzato la loro visione della femminilità e una volta tornate in Italia hanno deciso di occuparsene in prima persona, diventando hair stylist.