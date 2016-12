One Direction, il trailer del film "This Is Us"

foto Da video Correlati Guarda il trailer

Dalla sala prove agli stadi pieni, passando per le fan in delirio e i momenti di relax nel backstage. Il trailer di "This Is Us", film che uscirà a settembre, ritrae senza filtri il mondo degli "One Direction". Lanciati dal talent "X Factor" i cinque ragazzi (Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, e Louis Tomlinson) hanno conquistato il mondo del pop, diventando in brevissimo tempo un fenomeno mediatico.

Gli One Direction festeggiano l'uscita del film "This Is Us" con l'uscita del loro attesissimo nuovo singolo "Best Song Ever". Il brano è il primo estratto dal loro terzo album. La band è attualmente impegnata in un tour mondiale per promuovere il secondo disco "Take Me Home" ma ha già annunciato le tappe della tournèe del 2014, incluse cui otto date già sold-out nel Regno Unito ed in Irlanda.





Con i primi due album ("Up All Night" e "Take Me Home") i One Direction hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo conquistando due Brit Awards, tre MTV Europe Music Awards e tre premi Billboard Music. Quest'anno hanno inoltre per la terza volta la cima della classifica inglese grazie al singolo "One Way Or Another (Teenage Kicks)", canzone ufficiale dell'evento benefico Red Nose Day 2013.