Ireland, la sexy figlia di Kim Basinger

Ireland Baldwin, pose sexy su Twitter

Kim Basinger senza sottoveste 10:57 - Tale madre tale figlia. D'altronde buon sangue non mente e Ireland Baldwin, la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, sfoggia un bikini da urlo per "Modern Luxury Beach". A 17 anni, la modella sembra voler rubare lo scettro di sex symbol all'indimenticabile protagonista di "Nove settimane e mezzo". Capelli biondi, pelle bianchissima, costumino striminzito: Ireland ha sicuramente tutte le carte in regola per sfondare.

La figlia di Kim ha già le idee chiare. Sta muovendo i primi passi come indossatrice e c'è chi è pronto a giurare che presto sfonderà anche a Hollywood. Intanto anche nella vita privata Ireland si mostra sicura di sé. Come lei stessa ha raccontato su Twitter, infatti, ha "molestato" il coetaneo campione di canoa Slater Trout: "L'ho inseguito su Facebook, prima dell'incontro in uno Starbucks di Los Angeles". Ed è stato subito amore. Se queste sono le premsesse, sentiremo parlare a lungo della figlia della Basinger.