McCartney all'Arena di Verona strega i fan italiani

foto Twitter Correlati Paul McCartney omaggia Elvis Presley 09:47 - I fan dei Beatles si sono riuniti ieri sera all'Arena di Verona per l'unico concerto italiano di Sir Paul McCartney. I fotografi hanno firmato una liberatoria del management del cantante in cui si vieta l'utilizzo delle foto sul Web, sì a riviste e quotidiani ma dopo un mese devono essere eliminate. Burocrazie a parte, McCartney non ha deluso la platea proponendo i successi dei Beatles ma anche alcune chicche del suo repertorio. - I fan dei Beatles si sono riuniti ieri sera all'Arena di Verona per l'unico concerto italiano di. I fotografi hanno firmato una liberatoria del management del cantante in cui si vieta l'utilizzo delle foto sul Web, sì a riviste e quotidiani ma dopo un mese devono essere eliminate. Burocrazie a parte, McCartney non ha deluso la platea proponendo i successi dei Beatles ma anche alcune chicche del suo repertorio.

Colpo d'occhio mentre McCartney canta "Here Today": si solleva insieme alla sua chitarra acustica, merito di una pedana che esce dal palco e sugli schermi appaiono fiori che si tramutano in uccelli che prendono il volo: "Questo è un pezzo per il mio amico John". Commossi i fan applaudono alla memoria di Lennon. In scaletta diversi brani dei Beatles come "Eight Days A Week", che ha aperto la performance, e "Another Day", "Lovely Rita" e "Mr. Kite", entrambe queste due ultime tratte da "Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band" ("per la prima volta le canto in Italia, solo per voi", dice ancora in italiano). E ancora "Wings come Band on the Run" e "Live and Let Die", "Hey Jude", "Eleanor Rigby", "The Long and Winding Road", "Lady Madonna" e "Let it Be". Bis affidati a "Yesterday", "Helter Skelter" e "Golden Slumber".