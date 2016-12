Ecco Elhaida, Timothy e Veronica dopo The Voice debuttano in musica

foto Ufficio stampa Correlati The Voice, le cover degli Ep dei finalisti 16:02 - Tutto pronto per il debutto in musica dei tre finalisti di "The Voice". La vincitrice Elhaida Dani con l'EP omonimo, Timothy Cavicchini con "A Fuoco" e Veronica De Simone con "Nati Liberi" usciranno il 2 luglio. Tutti e tre gli Ep contengono sia le esibizioni live più importanti dei cantanti che i brani inediti. - Tutto pronto per il debutto in musica dei tre finalisti di "". La vincitricecon l'EP omonimo,con "A Fuoco" econ "Nati Liberi" usciranno il 2 luglio. Tutti e tre gli Ep contengono sia le esibizioni live più importanti dei cantanti che i brani inediti.

Elhaida Dani, nata a Tirana, ha iniziato il suo percorso a “The Voice” nel team guidato da Riccardo Cocciante. Il suo primo Ep contiene sette brani, tra cui il singolo “Baciami e Basta”, il cui testo è stato scritto da Kekko dei Modà e il brano "When Love Calls your Name", scritto e composto da Riccardo Cocciante.



Timothy Cavicchini ha fatto parte del team capitanato da Piero Pelù. Il singolo “A Fuoco” che ha anticipato l’uscita dell’Ep, composta da sette brani tra cui tre inediti "Altrove", "A Fuoco" e "Anestetico". Infine Veronica De Simone è stata scelta da Raffaella Carrà. Il singolo “Nati Liberi” che introduce l’Ep è stato scritto interamente da Veronica stessa.



Gli incontri per la presentazione dei loro album saranno: martedì 2 luglio – Milano, Mondadori C.So Vittorio Emanuele, Ore 18 e giovedì 4 luglio – Roma, Discoteca Laziale, ore 17.30, 5 luglio - Marcianise (CE).