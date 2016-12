Moreno: "Sanremo? Perché no! Anche con Emma..."

Disco di platino per "Stecca", te l'aspettavi?

Direi di no ma sono molto soddisfatto e felice! Ormai il rap è dappertutto in Italia da Sanremo a Mtv Spit ed era ovvio che esplodesse. In altri Paesi è una realtà ormai consolidata ma devo dire che prima i miei colleghi e poi noi giovani abbiamo creato un solido punto di riferimento.



Qual è il tuo punto di forza, secondo te?

Faccio rap onesto e sempre con onestà ho cercato di fare un mio percorso da Mtv Spit fino alla vittoria ad "Amici". Sia chiaro la faccia ce l'ho messa io in prima persona! So perfettamente che qualche mio amico e collega non ha condiviso qualche mia scelta ma ho sempre cercato di essere coerente.



Hai già qualche idea per il prossimo disco?

Sì, ci sto già pensando e spero di poterci lavorare in modo che possa uscire nel prossimo inverno. Ci saranno tante collaborazioni e ho scoperto di avere un bel feeling con la soprano Daniela Dessì. Aver cantato con lei durante la finale è stato bellissimo! Ci sentiamo spesso.



Non ti rimane che Sanremo. Vorresti andarci?

E perché no! E' un palco particolare e non mi tirerei indietro...



Anche in duetto con Emma?

Magari! Sì anche con lei mi piacerebbe un sacco.

Andrea Conti