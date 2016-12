Barack Obama canta il tormentone Daft Punk

12:04 - Tutti pazzi sul Web per un video con protagonista il presidente americano Barack Obama che canta i Daft Punk. E' un gioco: infatti il canale Baracksdubs ha messo assieme le parole del brano "Get Lucky" pronunciate da Obama, in diversi discorsi ufficiali e interviste, per poi assemblarle con la base musicale. In questo modo si è ottenuto un risultato stupefacente in cui sembra effettivamente che il presidente Usa stia cantando "Get Lucky".