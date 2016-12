Marco Mengoni canta col... turbante!

foto Olycom Correlati Marco Mengoni, look da arabo 11:23 - Marco Mengoni si è sempre contraddistinto per la sua originalità sia sul palco che nella vita. Il cantante è stato invitato da Salvatore Ferragamo, suo stilista di fiducia anche per il tour, per assistere alla nuova collezione primavera/estate. Marco si è presentato con calzoncini bianchi, giacca, camicia e... turbante! si è sempre contraddistinto per la sua originalità sia sul palco che nella vita. Il cantante è stato invitato da Salvatore Ferragamo, suo stilista di fiducia anche per il tour, per assistere alla nuova collezione primavera/estate. Marco si è presentato con calzoncini bianchi, giacca, camicia e... turbante!

Intanto in attesa del debutto ufficiale de L’essenziale Tour il 4 luglio da Trento, si aggiunge un’ulteriore data all’avventura live di Marco Mengoni. Venerdì 23 agosto, Mengoni farà tappa a Ronciglione (VT), la sua città natale, eccezionalmente nel Campo Sportivo. A tre anni dall’ultimo concerto nella sua città, il cantante tornerà per festeggiare un anno ricco di successi insieme ai suoi concittadini. Mengoni dedicherà oltre due ore di show a tutti coloro che in qualche modo hanno visto nascere il suo talento: una grandissima emozione per il cantautore, che verrà accolto dal calore speciale della sua terra, dopo aver portato la sua voce fino all’Eurovision Song Contest, in Svezia.