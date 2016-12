Anthony Kiedis, una rissa "red hot"

10:54 - Incidente da vera rockstar per Anthony Kiedis, cantante e leader dei Red Hot Chili Peppers. Di passaggio a Philadelphia, Kiedis aveva l'intenzione di incontare i mitici Rolling Stones, presenti in città per due concerti della loro tournée americana. Il cantante ha forse fatto l'errore di non qualificarsi all'entrata del "Four Seasons Hotel", quartier generale della band di Mick Jagger: è stato scambiato per un fan e subito fermato dagli addetti alla security. La reazione è stata immediata e violenta: Kiedis si è accapigliato con il bodyguard e ci è voluto l'intervento di altre guardie del corpo per separarli. Poco dopo incidente chiuso: senza molti lividi, per fortuna.