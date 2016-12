Jackson posa nel museo delle cere

foto Twitter

- Madame Tussauds ha deciso di condividere alcuni filmati di repertorio del compianto Michael Jackson. In questo breve video si vede il Re del Pop fare i suoi storici passi di danza per gli scultori di Madame Tussauds che stavano creando la sua statua di cera. Il museo dice che i passi dal vivo di Jacko erano necessari per garantire il risultato perfetto. Jackson, inoltre, ha ha portato i suoi figli a vedere la statua di cera durante la sua realizzazione. e visite private. Madame Tussauds ha recentemente scoperto nei suoi archivi e ha deciso di divulgare questo inedito filmato, ma non ha detto dove o quando è stato girato.