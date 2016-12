Liam Gallagher torna coi Beady Eye: "Hanno censurato la foto del nostro cd"

foto Ufficio stampa Correlati Cover molto hot 10:18 - Liam Gallagher con la band Beady Eye ha presentato a Milano il nuovo album "Be" per poi suonare al Pistoia Blues il 6 luglio per l'unico concerto italiano della stagione. Liam ha parlato delle nuove canzoni ma ha rivelato che la copertina del cd che raffigura una donna col seno scoperto è stata censurata. con la bandha presentato a Milano il nuovo album "" per poi suonare al Pistoia Blues il 6 luglio per l'unico concerto italiano della stagione. Liam ha parlato delle nuove canzoni ma ha rivelato che la copertina del cd che raffigura una donna col seno scoperto è stata censurata.

La copertina del disco è molto sexy e raffigura una donna distesa con il seno scoperto ma in Inghilterra è stato censurato: "Non capiamo il perché della censura - conclude Liam - visto che si tratta di uno scatto molto bello. Abbiamo tutti i capezzoli e al massimo ci si poteva mettere sopra del nastro adesivo".



Liam ha parlato delle nuove canzoni ma poi ha risposto per le rime al sarcasmo e all'ironia di Robbie Williams nei suoi confronti, tagliando corto: "Tutto quello che si legge a proposito di quello che rispondo a Robbie Williams è vero - ha continuato - perché ho una bocca troppo grande,che si ingrandisce con il passare degli anni. In ogni caso non accetto nessun consiglio da lui, piuttosto mi sparo nei co....".



Il secondo disco dei Beady Eye è prodotto da Dave Sitek. "Con lui - ha spiegato Liam - abbiamo potuto contare su una totale libertà di azione. Ai tempi degli Oasis non sarebbe stato possibile perché Noel (il fratello) voleva sempre avere tutto sotto controllo, come se fosse stato lui il produttore". Quest’anno alla formazione si è aggiunto al gruppo Jay Mehler, ex membro dei Kasabian, come bassista. . I Beady Eye hanno dato vita a un album che contiene sonorità futuristiche, grazie anche alla sperimentazione con strumenti non convenzionali come Protools, audiocassette, applicazioni per smartphone. Un progetto ambizioso e coinvolgente, con testi maturi e profondi, destinato a conquistare i fan. "Second Bite Of The Apple" è il primo singolo estrapolato dal nuovo cd, ora in programmazione radiofonica.