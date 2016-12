Robbie Williams: "Mi drogherei con mia figlia"

15:43

è un padre fuori dal comune. L'ex Take That ha ammesso di avere provato sia eroina che cocaina e crede che sia suo dovere, se sua figliadi 9 anni, in fututo volesse provare droghe, farlo con lei ed indicarle le migliori. La popstar lo farebbe per proteggerla anche se, ovviamente, spera che non accada: "Dubito che lei sarà come me e mettendoci tanto amore e tanta fortuna, lei non ci cadrà e non dovrà caderci".