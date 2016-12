Dita Von Teese, 40enne mozzafiato

foto BWatt Correlati Dita Von Teese, che spogliarello! 14:24 - Un bustino nero aperto sul davanti e guanti rossi da femme fatale, ornati da braccialetti scintillanti. Dita Von Teese torna a provocare sulla copertina di "Bwatt" mostrando le sue curve da capogiro. Alla soglia dei 42 anni la regina del burlesque continua a essere la padrona indiscussa dell'arte della seduzione. Il suo segreto? Curare personalmente ogni fase del make-up e dell'abbigliamento: dal vestito agli accessori. e guanti rossi da femme fatale, ornati da braccialetti scintillanti.torna a provocare sulla copertina di "Bwatt" mostrando le sue curve da capogiro. Alla soglia dei 42 anni la regina del burlesque continua a essere. Il suo segreto? Curare personalmente ogni fase del make-up e dell'abbigliamento: dal vestito agli accessori.

"Una delle ragioni per cui continuo a fare tutto da sola e per l'importante messaggio che voglio arrivi alle mie fan - svela al magazine - Mi preparo da sola trucco e capelli e sfilo sul red carpet di Cannes, a fianco alle attrici famose che hanno passato tutto il giorno a farsi acconciare la loro entourage. Se io posso fare tutto da sola, anche loro possono farlo!".



Dita ha fatto tornare di moda la seduzione vintage del Burlesque, intrecciandola con il nuovo ideale di donna e femminilità: "C'è stato un momento dieci anni fa in cui ho davvero pensato che sarebbe stato fantastico ricreare questi show del passato. Volevo riproporre il Burlesque sotto una nuova luce, più moderna. Anche se il mio stile è molto retrò cerco di fare sempre qualcosa di nuovo, in linea con la mia evoluzione personale. Cerco di utilizzare la tecnologia per proporre uno spettacolo unico e sfarzoso, che non abbia precedenti nella storia del Burlesque".