George Michael: 50 anni di guai e successi

Il bel George è stato uno dei migliori interpreti prodotti dalla scena inglese degli anni '80, uno dei pochi in grado di conquistare anche il mercato americano che si è rivelato al mondo con l'amico Andrew Ridgeley con cui ha fondato il duo degli "Wham!". Il "divo" però era lui, idolo assoluto delle teen ager, e ha subito messo in mostra la sua personalità sciogliendo la ditta al culmine del successo. La partenza della carriera da solista è stata folgorante: "Faith", uscito a metà degli anno '80, è stato un successo mondiale da 17 milioni di copie "solo" nell'anno di uscita, trainato da "I Want Your Sex". proprio in quel momento e aragione, George Michael ha cominciato la sua battaglia contro la sua immagine di sex symbol, ben riassunta nel titolo del suo secondo album "Listen without prejudice vol.1", che segna una sua decisa maturazione artistica ma apre le ostilità con la casa discografica. Ne seguì un clamoroso processo da cui uscì sconfitto che lo portò ad una sostanziale interruzione della sua carriera. Dal 1996 grazie all'album ''Older'' la sua carriera ricomincia (nel frattempo aveva duettato con Aretha Franklin, Elton John, Stevie Wonder e fatto un figurone al concerto di Wembley con i Queen per celebrare Freddy Mercury) tra tournee mondiali, riletture di brani famosi (splendida quella di "Roxanne"), antologie di grande successo e l'impegno in cause sociali, iniziato ai tempi di ''Do They Know It's Christmas'', il singolo inciso da tutte le star del Regno Unito per raccogliere fondi contro la fame in Etiopia.

Una vita da star condita però da vicende di cronaca e di depressione e polemiche velenose con altri artisti come Morrissey e Boy George. L'elenco delle controversie di George Michael si apre con l'episodio clamoroso del 1998, anno del suo coming out, quando fu arrestato per aver tentato di adescare un poliziotto in borghese, e per giunta della buoncostume, in un bagno pubblico di Beverly Hills. Nel 2006 era stato arrestato per possesso di cannabis e guida in stato di ebbrezza e nel 2010, dopo essere finito con la macchina dentro la vetrina di un negozio, si era beccato un'altra condanna e la sospensione della patente. A novembre del 2011, durante un tour, e' stato ricoverato d'urgenza in Austria per una grave polmonite. Dopo aver ripreso i concerti, contro il parere dei medici, nell'ottobre 2012 ha annullato le date australiane della tournee per problemi di ansia. Un mese fa, infine, ha rischiato di morire in un incidente stradale sull'autostrada per Londra: l'amico che guidava ha perso il controllo della macchina e George è finito sull'asfalto rimediando per fortuna solo contusioni e uno stato di shock.