Nek, che passione in spiaggia!

- Esplode la passione in spiaggia per Nek, che a Forte dei Marmi è stato pararazzato con la bella fidanzata Patrizia. Tante coccole, tenerezze e baci per il cantante dagli occhi di ghiaccio che a 41 anni sfoggia tatuaggi e un fisico in forma, seppur con un po' di pancetta. Il playboy della musica italiana, dopo aver fatto impazzire migliaia di fan, ormai è felicemente fidanzato. E si vede.